На Украине подсчитали миллиардные потери от запуска «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7a236bba-b7f6-11eb-baee-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Потери от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят для Украины от $5 млрд до $6 млрд в год. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает РИА Новости.

В эту сумму входят $1,5 млрд убытков вследствие прекращения транзита газа через территорию страны, а также от $2 млрд до $3 млрд убытков из-за увеличения стоимости газа, поскольку подорожает его транспортировка из Евросоюза. Это приведёт к увеличению стоимости всех экспортных товаров.

Также газ подорожает для населения, соответственно, нужно будет больше для субсидий, — добавил Макогон.

По его словам, можно компенсировать эти потери за счёт увеличения собственной добычи топлива. Украинские компании должны получить максимум возможностей для его добычи, отметил специалист.

Ранее эксперты по энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг Чонг заявили изданию Foreign Policy, что завершение строительства «Северного потока —2» никак не повлияет на Европу, но для Украины будет иметь катастрофические последствия. Киев должен привыкнуть к неизбежному ослаблению в роли транзита газа. Эксперты считают, что с 2021 по 2024 год «Оператор ГТС Украины» будет терять от $400 до $500 млн. При этом по мере снижения объёмов транзита затраты компании на газопроводящую инфраструктуру постепенно лягут на плечи потребителей.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 кубометров газа в год. Проект достроен на 95%, нужно уложить ещё 121 километр труб. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сообщил, что вопрос достройки газопровода зависит лишь от скорости укладки труб, все соглашения с регуляторами имеются в наличии.