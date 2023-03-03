На Украине открестились от вторжения диверсантов в Брянскую область Подоляк заявил, что Украина не причастна к вторжению диверсантов в Брянскую область

Фото: t.me/M_Podolyak

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева ко всем происшествиям на территории России в последние дни, в том числе к вторжению диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Украина не атакует мирное население.

Украина не атакует территорию России! Украина не отправляет туда ДРГ и не убивает гражданских людей! Украине этого не нужно! — написал Подоляк.

О проникновении украинских диверсантов в Брянскую область сообщалось накануне. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что члены ДРГ обстреляли автомобиль, перевозивший детей, в селе Любечане. Погибли двое взрослых мужчин, утверждает губернатор. По его словам, также был ранен 10-летний мальчик, его госпитализировали и успешно прооперировали.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.