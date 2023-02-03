На Украине обвинили основателя WarGonzo в военной пропаганде На Украине обвинили основателя WarGonzo Семена Пегова в военной пропаганде

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Семен Пегов

Украинская генпрокуратура заочно предъявила российскому военкору, основателю Telegram-проекта WarGonzo Семену Пегову обвинение в создании пропагандистских материалов на военную тематику. Как сказано в Telegram-канале украинской генпрокуратуры, обвинение предъявлено по статье, предусматривающей наказание за оправдание, признание правомерными и отрицание действий России на Украине, а также за "глорификацию" (прославление) российских Вооруженных сил.

Российскому военному блогеру заочно предъявлено обвинение. <…> По данным следствия, он систематически создает пропагандистские материалы на военную тематику для проекта WarGonzo на YouTube и в пророссийском Telegram-канале, - сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций в отношении режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военкора Семена Пегова и еще 195 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.