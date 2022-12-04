На Украине назвали условия гарантий безопасности для России Депутат Рады Арахамия: Украина обсудит гарантии безопасности РФ, если та сдаст ядерное оружие

Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Давид Арахамия

Руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде и глава делегации на проходивших весной переговорах Украины и России Давид Арахамия в своем Telegram-канале перечислил условия, на которых Киев готов вести с Москвой переговоры о гарантиях безопасности. Одно из них — добровольная сдача ядерного оружия.

Кроме того, по словам Арахамии, Россия должна вывести свои войска с территории Украины, наказать военных преступников и выплатить Киеву репарации.

После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности, — написал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Украиной в настоящее время невозможны. По его словам, Киев отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения президента России Владимира Путина по поводу приближения НАТО к границам РФ и подчеркнул, что Европа должна учитывать интересы Москвы.