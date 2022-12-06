На Украине назвали сроки восстановления производства электроэнергии Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: производство электричества на Украине восстановят за один-два дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство электричества на Украине восстановят за один-два дня, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Как сообщает издание «Страна.ua», ожидается, что ситуация стабилизируется на территории всей республики.

День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе — после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина, — заявил Кудрицкий.

При этом он уточнил, чт есть регионы, которые пострадали больше других. В качестве примера он привел Одесскую область, в которую в настоящее время подается напряжение по резервным схемам питания, чтобы запитать критическую инфраструктуру города и «хотя бы частично» подать электроэнергию гражданам.

Кудрицкий добавил, что дефицит в энергосистеме ожидается «сегодня-завтра», пока некоторые энергоблоки, которые аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность.