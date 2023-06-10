На Украине начнут производить новейшие немецкие танки Rheinmetall: на Украине будут производить немецкие танки Panther KF51 через 15–20 месяцев

Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Танк Panther KF51

Производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе Rheinmetall может стартовать через 15–20 месяцев, заявил RND председатель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Он подчеркнул, что концерн не намерен привлекать своих немецких сотрудников к работе на заводе на Украине. При этом глава Rheinmetall считает, что опасности строительства оборонного предприятия на территории Украины нет.

В настоящее время мы работаем над подготовкой Panther к серийному производству и предполагаем, что мы будем готовы к запуску через 15–20 месяцев, — сказал Паппергер.

Он не исключил проведения курсов повышения квалификации для украинских рабочих, добавив, что часть из них будет отправлена в Германию для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall увеличил в четыре раза производство снарядов для танков Leopard 2. По словам директора одного из заводов концерна Харальда Вайсмюллера, до этого предприятие производило около 60 тысяч 120-миллиметровых снарядов в год, а сейчас — свыше 240 тысяч. За одну смену можно выпускать до 500 снарядов.