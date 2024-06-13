На Украине испугались мести насильственно мобилизованных граждан Политолог Бондаренко: насильственно мобилизованные украинцы будут мстить

Фото: МО Украины

Граждане Украины, насильственно мобилизованные в ряды ВСУ, будут «внутренне мстить» властям, допустил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу Politeka. По его словам, политика призыва Киева не дает серьезных результатов.

Она (мобилизация. — NEWS.ru) не дает серьезных результатов. Данная ситуация — это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию вооруженных сил. Потому что насильственно мобилизованный боец — это слабый, немотивированный боец, — обратил внимание эксперт.

Изменить результаты не помогут никакие заградотряды и аналогичные меры, добавил Бондаренко. При этом насильственно призванный человек будет делать все назло, чтобы отомстить виновникам такой мобилизации, констатировал он.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин сравнила призыв на Украине с похищением людей. Она заявила, что это просто душераздирающее зрелище, потому что молодых мужчин буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

До этого на Украине оценили долю граждан, которые приходят по повестке в военкоматы. Сотрудник районного территориального центра комплектования во Львове Владимир Гренюх объявил лишь о 2% из 100%.