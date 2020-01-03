В Сумской области Украины будет установлен памятник националисту Степану Бандере. Он появится в Конотопе, неподалёку от границы с Россией.
О новом изваянии, к изготовлению которого пока не приступили, сообщил активист украинской националистической партии «Свобода» Руслан Марцинкив.
Посоветовавшись с мэром Конотопа, Артёмом Семенихиным — установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник на Украине Бандере, ещё и под московским рубежом, —
написалон в Facebook.
При этом, подчеркнул он, имеет значение, под каким памятником встречаться.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Киеве прошло факельное шествие в честь националистов времён Второй мировой войны. В нём приняли участие около полутора тысяч человек.
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