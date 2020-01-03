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Компания Taryan Group отменила выступление Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве. Основанием для этого послужила её позиция по Крыму.

В компании отметили, что пригласили на мероприятие спикеров из разных стран мира, чтобы они поделились своим опытом и ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не...