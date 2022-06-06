На Украине арестовали имущество российских бизнесменов Генпрокуратура Украины арестовала имущество российских бизнесменов на $5,1 млн

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Офис генпрокурора Украины заявил об аресте имущества предприятия, принадлежащего российским предпринимателям, на сумму $5,1 млн (150 млн гривен), пишет РИА Новости. Среди изъятого транспортные средства, земельный участок и комплекс зданий. В ведомстве уточнили, что компания занималась продажей сельхозтехники.

Арестовано 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью пять гектаров и комплекс зданий общей площадью шесть тысяч квадратных метров, принадлежащих предприятию, директором и учредителями которого являются бизнесмены РФ, — говорится в сообщении.

Тем временем в Херсонской области могут начать арестовывать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей, выносящих противозаконные решения. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По его мнению, это будут «правильные санкции».