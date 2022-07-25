На позициях ВСУ в Запорожье прогремели взрывы

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

На позициях украинской армии в пригороде Запорожья прогремела серия взрывов. После этого там начался пожар, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В ближайшем пригороде Запорожья прозвучало около 5 взрывов. На позициях боевиков Зеленского начался пожар. Ночная демилитаризация в действии, — написал он.

К сообщению Рогов прикрепил фото, на котором виден густой дым.

В настоящее время российские войска контролируют около 70% территории Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье.

Ранее Рогов рассказал о мощных взрывах в районе дислокации украинской артиллерии на окраинах Запорожья. По его словам, незадолго до этого оттуда ВСУ обстреливали населенные пункты на освобожденной территории недалеко от линии разграничения.