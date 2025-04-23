На лице покойного папы римского заметили пугающую деталь Il Messagero: на лице покойного папы римского Франциска заметили синяк

Фото: Ã‚Â©Vatican Media/CPP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналисты итальянского издания Il Messagero обратили внимание на фотографии усопшего папы римского Франциска, опубликованные Ватиканом. На левой стороне его лица заметен крупный синяк. Невролог Сабина Антиколи объяснила, что гематома может быть результатом падения из-за частичного паралича.

Он иногда возникает после инсульта, говорится в статье. Этот диагноз является официальной причиной смерти 88-летнего понтифика. Однако это объяснение вызывает сомнения. Франциск последние дни своей жизни передвигался в инвалидном кресле и находился под постоянным наблюдением помощников. Ватикан происхождение травмы не комментировал.

Журналисты также обратили внимание на тот факт, что в заявлении церкви есть расхождения в точном времени смерти папы. Официально, он умер в 07:35 21 апреля, но Ватикан сообщил об этом спустя два часа.

Врач Серджио Альфьери, наблюдавший за состоянием папы, заявил изданию Leggo, что в 06:20–06:30 понтифик уже находился в коме и был подключен к кислородной маске. Специалист подтвердил, что компьютерная томография не проводилась, так как понтифик умер не в больнице.

Мы не можем точно сказать, было ли это кровоизлияние в мозг или инсульт. Но в одном я уверен: он умер не от проблем с дыханием. Все остальные спекуляции — пустая трата времени, — подчеркнул Альфьери.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Он был понтификом 12 лет и страдал от различных недугов. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского. По словам лидера, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.