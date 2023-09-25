МВД ФРГ выступило против установки лимита на беженцев Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в эфире телеканала ARD заявила об отсутствии необходимости вводить верхний предел в вопросе приема беженцев. По ее словам, это обусловлено европейским и международным правом. При этом она признала, что ряд муниципалитетов находятся на пределе возможностей и потому надо искать выход.

Верхних пределов просто невозможно придерживаться, потому что у нас есть европейское и международное право. Мы не можем ограничить индивидуальное право на убежище самостоятельно. Мы связаны Женевской конвенцией о статусе беженцев и Европейской конвенцией по правам человека, и в этом отношении мы должны посвятить себя решению данных вопросов, — сказала Фезер.

В свою очередь премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за введение «интеграционного предела» по беженцам в количестве 200 тысяч. По его мнению, с такой цифрой «интерграция в Германии еще может быть успешной».

При этом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera признался, что Германия в настоящее время оказалась на пределе возможностей по беженцам. Так, за первые полгода было подано 162 тысячи запросов о предоставлении убежища и это «треть от всего числ в ЕС».

По данным издания Bild, количество несанкционированных въездов на территорию Германии за первые 7 месяцев текущего года выросло на 51% в сравнении с прошлогодним показателем и составило 43 815. Наиболее сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, там полицейские зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, это на 143,7% больше прошлогоднего показателя.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил вариант ужесточения на границах в связи с ростом числа мигрантов. Он также призвал польские власти разъяснить возможные нарушения при выдаче виз.