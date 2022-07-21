Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Новой Каховкой

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Украинский беспилотник уничтожен системой ПВО над Новой Каховкой, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. По его словам, которые цитирует РИА Новости, он пролетал прямо над городом, свидетелями стали в том числе мирные жители. Он добавил, что повреждений и разрушений нет.

Утром сбили украинский беспилотник, в семь утра. Прямо над городом. Все жители города были свидетелями, что ПВО отработала и его сбили. Повреждений в результате нет, — сказал Леонтьев.

Сутками ранее украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС. Отмечается, что около станции появился черный дым. Член военной администрации региона Владимир Рогов заявил, что удар был нанесен тремя дронами-камикадзе ВСУ. Согласно его информации, реакторная часть электростанции не пострадала, она продолжает работу.

12 июля сообщалось, что два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному рядом с Запорожской АЭС. В результате у него были повреждены кровля и остекление. Люди при этом не пострадали. Позднее силы ПВО России сбили еще один дрон ВСУ в Энергодаре.