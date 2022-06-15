Москва, Киев и Анкара создали канал связи по вывозу украинского зерна TRT Haber: Москва, Киев и Анкара создали канал связи по вывозу украинского зерна

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Москва, Украина и Анкара создали экстренный канал связи по вывозу зерна, застрявшего в портах Украины, сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акара. Уточняется, что в скором времени триумвират назначит своих представителей для работы.

Был назначен сотрудник от каждого министерства обороны [со стороны Украины, РФ и Турции], чтобы более подробно изучить вопрос [вывоза зерновых] и довести его до конца. Прямые линии связи поддерживались открытыми между генералами-представителями стран, — сказано в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает усилия Турции, направленные на обеспечение вывоза зерна с Украины. Он выразил надежду на то, что эти усилия увенчаются успехом.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара с оптимизмом смотрит на вопрос формирования безопасного морского коридора для поставок украинского зерна в другие страны. Он добавил, что турецкие суда собираются сопровождать украинские и другие корабли на протяжении всего их пути.