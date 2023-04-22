Москва и Берлин обсудили комплектование своих посольств РИА Новости: Россия и ФРГ обсудили комплектование зарубежных представительств

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Россия и ФРГ обсудили комплектование зарубежных представительств, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. По данным агентства, с этим был связан прямой перелет самолета с дипломатами на борту из Москвы в Берлин и обратно.

Федеральное правительство и российская сторона в последние недели находились в контакте по вопросам комплектования соответствующих представительств за рубежом. Сегодняшний полет связан с этим, — пояснил источник в германском МИД.

«Подъём» ранее сообщал, что самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» забрал из Берлина высланных из Германии российских дипломатов.

В МИД России осудили действия Берлина по высылке дипломатов из страны, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в ведомстве отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

«Подъём» со ссылкой на МИД РФ сообщил, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали дать зеркальный ответ на враждебные действия ФРГ.

В начале апреля политолог Сергей Марков призвал арестовать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. Он также обвинил главу немецкого ведомства во лжи в ответ на ее слова о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права.