Моравецкий призвал Украину быть благодарной Польше за убежище для украинцев

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Матеуш Моравецкий

Украина должна быть благодарна Польше за миллионы украинцев, которых она приютила, и не доверять Германии, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna. В то же время он сообщил о намерении Варшавы защищать свое сельское хозяйство от украинских агроолигархов.

Понимаю, что президент Украины Владимир Зеленский теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими с помощью центральноевропейских государств. Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев пять тысяч касок, — заявил Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что Варшава предупредила Киев о последствиях, если Украина продолжит обострять аграрный конфликт. По его словам, власти республики могут расширить список продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны.

В свою очередь заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в скором времени будет введен запрет на поставки отдельных польских товаров. Таким образом Киев решил ответить на продление эмбарго в отношении украинского зерна. Качка также раскрыл суть формулы соглашения между Варшавой и Киевом, добавив, что она проста. Так, украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских, пояснил он.