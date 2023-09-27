В Польше предупредили Украину о последствиях раздувания аграрного конфликта Моравецкий: Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Варшава предупреждает, что Украина столкнется с последствиями, если продолжит обострять аграрный конфликт, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsta News. По его словам, власти республики могут расширить список продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны.

Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши, — отметил Моравецкий.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в скором времени будет введен запрет на поставки отдельных польских товаров. Таким образом Киев решил ответить на продление эмбарго в отношении украинского зерна.

Качка также раскрыл суть формулы соглашения между Варшавой и Киевом, добавив, что она проста. Так, украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских, пояснил он.

Страны должны показать друг другу, что не представляют угрозы, уточнил Качка. Кроме того, необходимо успокоить рынки и снять ограничения. Украина и Польша являются аграрными странами, которые не могут жить так, будто между ними возведена китайская стена, уверен замминистра.