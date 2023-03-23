Монахи Киево-Печерской лавры решили «стоять до конца» РИА Новости: верные УПЦ насельники Киево-Печерской лавры «будут стоять до конца»

Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Часть насельников Киево-Печерской лавры планируют покинуть обитель, однако некоторые монахи планируют остаться в лавре, чтобы «стоять до конца». Об этом сообщил в беседе с РИА Новости неназванный источник, осведомленный о ситуации вокруг монастыря.

Некоторые собираются уехать на малую родину в другие области Украины. У кого жилье в Киеве, разойдутся по квартирам, как в 20–30-е годы XX века — будут сидеть дома, молиться, ждать. Вероятно, небольшая часть — «укропатриоты», кому все равно, какая Церковь — останется в лавре и перейдет к раскольникам. Часть монахов, верных канонической Украинской православной церкви, останутся в лавре и будут стоять до конца, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые монахи уже покинули лавру, а библиотека частично роздана прихожанам. При этом обучении в Киевской духовной академии и семинарии еще идет, но студенты уже «собирают вещи».

До последнего времени в Киево-Печерской лавре проживали более 200 монахов и послушников, несколько сотен студентов духовной академии, кроме того, там размещался центр управления Украинской православной церкви и резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды. При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в созданную в 2018 году Православную церковь Украины.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.