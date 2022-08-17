Молдавия попросила «Газпром» об отсрочке платежей за газ «Молдовагаз» попросил «Газпром» об отсрочке авансовых платежей за два месяца

Фото: moldovagaz.md

Руководство АО «Молдовагаз» попросило ПАО «Газпром» об отсрочке до конца четвертого квартала оплаты авансовых платежей за август и сентябрь 2022 года, сообщил глава компании Вадим Чебан в Telegram. Также он заявил об обращении в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) для актуализации тарифов на топливо из-за возросших цен.

АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года, — написал Чебан.

Он добавил, что с января по июль тарифные отклонения составили 954 млн леев. По его словам, в августе они достигнут порядка 409 млн леев, а в сентябре — 623 млн леев. Чебан подчеркнул, что данные расхождения неизбежно должны быть включены в тариф на газ для конечных потребителей.

В начале августа вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки. По его словам, страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.

Позднее экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему нынешние власти республики не идут на переговоры с «Газпромом» и всячески блокируют их. Это нужно для того, чтобы покупать газ в офшорах по высоким ценам и не внушающим доверия схемам, сказал политик.