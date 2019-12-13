Украинский портал «Миротворец» сообщил, что по умолчанию будет вносить в чёрный список журналистов семи российских телеканалов.
В приведённом перечне числятся сотрудники Первого канала, «России 1», «России 24», «НТВ-Мир», «Звезды», RT и Life.
Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, однако украинские пограничники не пускают журналистов, внесённых им в чёрный список.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко, говоря о запрете въезда корреспондентов из РФ, отметил, что коллегам из соседнего государства можно было бы открыть границу для посещения на несколько дней.
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