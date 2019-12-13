https://static.news.ru/photo/ad52ef72-1dad-11ea-ba5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украинский портал «Миротворец» сообщил, что по умолчанию будет вносить в чёрный список журналистов семи российских телеканалов.

В приведённом перечне числятся сотрудники Первого канала, «России 1», «России 24», «НТВ-Мир», «Звезды», RT и Life.

Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, однако украинские пограничники не пускают журналистов, внесённых им в чёрный список.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко, говоря о запрете въезда корреспондентов из РФ, отметил, что коллегам из соседнего государства можно было бы открыть границу для посещения на несколько дней.