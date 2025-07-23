Mirage 2000 от Макрона рухнул на Украине. Что не так с истребителями ВСУ

Mirage 2000 от Макрона рухнул на Украине. Что не так с истребителями ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли первый из французских истребителей Mirage 2000. Эти самолеты были поставлены на Украину в начале 2025 года. Mirage 2000 не был сбит. Ранее украинская армия по схожим причинам потеряла несколько истребителей F-16. Почему ВСУ постоянно лишаются западной авиатехники — в материале NEWS.ru.

Что известно о крушении Mirage 2000 на Украине

Вечером 22 июля 2025 года в Волынской области Украины произошло крушение французского истребителя Mirage 2000-5F. Согласно официальному сообщению Воздушных сил Украины, во время выполнения задания у истребителя отказало бортовое оборудование, о чем пилот доложил руководителю полетов. Летчик успешно катапультировался и остался жив.

Это первый зафиксированный случай потери Mirage 2000-5F с момента начала их поставок Украине в феврале 2025 года. Как рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, технические характеристики самолета могли стать причиной аварии.

«Особенности его эксплуатации — это треугольное крыло. Как правило, оно имеет свои нюансы в пилотировании и аэродинамике эксплуатации. Этот самолет подвержен критическому срыву потока при обтекании крыла, что приводит к потере подъемной силы на различных этапах полета, особенно на переходных этапах, таких как снижение, планирование при посадке или набор высоты, когда скорость еще недостаточна.

Поэтому самолет требует от пилота высокой квалификации, и в этом случае ошибки пилота или недостатки в пилотировании могут существенно сказаться на его управляемости», — подчеркнул эксперт.

По его словам, необходимо учитывать, что у летчиков, которые переучивались на Mirage 2000 с МиГ-29, Су-27 и учебно-тренировочных L-29, могут возникнуть сложности.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что Украине не хватает авиации для перехвата беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные вынуждены «прикручивать» к легкомоторным самолетам пулеметы, чтобы уничтожать дроны.

Сколько истребителей Mirage у ВСУ

Планировалось, что с февраля 2025-го Франция должна была передать Украине минимум шесть истребителей модификации Mirage 2000-5F с модернизированными системами радиоэлектронной борьбы и возможностью применения крылатых ракет Storm Shadow.

По данным Попова, Украина уже получила пять самолетов. Он предположил, что в перспективе Париж передаст Киеву около 20 единиц техники.

«Они перелетели через Румынию и оказались на территории Волынской области, где сейчас базируются, в районе Житомира, западнее, около Овруча. Это связано с тем, что там близко польская граница и белорусская граница на севере. Это дает им возможность более безопасно выполнять учебно-тренировочные полеты на этом типе самолетов, новом для освоения летным составом», — пояснил Попов.

Как ВСУ теряли западные истребители

До крушения Mirage 2000 Украина уже несла потери поставленных западными союзниками истребителей F-16. Первый самолет был сбит украинским ЗРК Patriot из-за отключенной системы Link 16 в августе 2024 года во время отражения массированной атаки ВС РФ. Пилот Алексей Moonfish Мес, который одним из первых украинских летчиков прошел обучение на F-16, погиб. Тогда администрация США, опасаясь утечки технологий, запретила Киеву использовать Link 16, из-за чего ошибок стало еще больше.

Комплекс противовоздушной обороны Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Второй F-16 был утрачен в апреле 2025 года. В мае во время отражения российской атаки украинцы лишились третьего истребителя. Самолет разбился из-за технической неисправности. Четвертый был уничтожен в конце июня 2025 года во время одной из крупнейших российских воздушных атак.

«По моим данным, осталось только пять или шесть ремонтопригодных или эксплуатируемых в воздухе самолетов F-16 на сегодняшний день», — отметил Попов.

Зампред комитета по делам СНГ Александр Бородай усомнился в беседе с NEWS.ru, что у ВСУ не осталось летного состава.

«У них, конечно, есть пилоты, и они обучаются, ведь они воюют с нами уже без малого четыре года. Мы знаем, что их летный состав регулярно обновляется и обучается. Да, они потеряли значительную часть своих пилотов, особенно в 2022 году, но государственный механизм способен мобилизоваться и подготовить новых», — сказал парламентарий.

Почему ВСУ теряют истребители

Украина испытывает нехватку запасных частей, защищенных аэродромов и обученного наземного персонала, что осложняет поддержание боеготовности западной авиатехники. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны, включая С-400 и авиационные ракеты дальнего действия, представляют серьезную угрозу для западных истребителей, заставляя их действовать в условиях повышенного риска.

По словам Попова, украинским ВВС не хватает времени на подготовку летного состава. «Освоение нового типа самолета предусматривает по всем технологическим процессам обучения и подготовки минимум полтора-два, а то и три года», — отмечает эксперт.

Украина тратит максимум три-пять месяцев на обучение полетам на новых самолетах.

Посетитель выставки тестирует полет истребителя F-16 на летном симуляторе Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

По словам Попова, языковой барьер мешает украинским пилотам. «Все надписи в кабине Mirage 2000 выполнены на французском языке, а для F-16 — на английском. Это создает дополнительные трудности для украинских пилотов, привыкших к кириллице. Задержка реакции на обработку информации может составлять доли секунды, но в критической ситуации это время может сыграть решающую роль», — заключил Попов.

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