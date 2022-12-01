МИД Литвы объявил сотрудника посольства России персоной нон грата

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Его имя не раскрывается. Согласно информации МИД, сотруднику посольства дано пять дней, чтобы покинуть страну.

Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом, — говорится в сообщении.

Российский МИД отреагировал на решение литовских властей, заявив, что будет дан соответствующий ответ, передает РИА Новости.

Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ, — говорится в сообщении.

Ранее власти Молдавии объявили одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. В ведомстве решение о выдворении сотрудника дипломатической миссии связали с инцидентом с падением фрагментов ракеты на территорию Молдавии.

До этого пресс-служба МВД Молдавии сообщила о падении на территорию страны ракеты, сбитой украинскими системами ПВО. В своем Facebook-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) представители ведомства указали, что снаряд приземлился в населенном пункте Наславча, находящемся через реку от Винницкой области Украины.