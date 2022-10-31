Сбитая украинской ПВО ракета упала на территорию европейской страны МВД Молдавии: на территорию страны упала ракета, сбитая украинской ПВО

Фото: mai.gov.md

Ракета, сбитая украинской системой ПВО

Пресс-служба МВД Молдавии сообщила о падении на территорию страны ракеты, сбитой украинскими системами ПВО. В своем Facebook-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) представители ведомства указали, что снаряд приземлился в населенном пункте Наславча, находящемся через реку от Винницкой области Украины. Отмечается, что никто не пострадал, однако в некоторых домах выбило стекла. Местные жители поделились кадрами с последствиями происшествия.

Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче, — говорится в сообщении.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна может распахнуть свои двери для введения войск НАТО буквально в любой момент, и даже нейтральный статус республики никого не остановит. По его словам, под видом защиты Приднестровья от «вторжения» российских войск президент Молдавии Майя Санду может поднять крик о помощи, а в итоге воздушно-десантная дивизия США действительно окажется в Кишиневе.

12 октября министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в случае возможных рисков в республике может быть объявлена частичная мобилизация. Глава ведомства пояснил, что мобилизационный резерв будет зависеть от развития дальнейшей ситуации, также существуют различные планы, которые позволят мобилизовать определенное количество войск.