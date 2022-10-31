Сотрудника посольства России в Молдавии признали персоной нон грата

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Посольство РФ в Кишиневе

Власти Молдавии объявили одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили представители Министерства иностранных дел государства. Как выяснилось, в ведомстве решение о выдворении сотрудника дипломатической миссии связали с инцидентом с падением фрагментов ракеты.

В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя посольства РФ в Кишиневе, который обязан покинуть территорию государства, — объявили в Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство объявило о соответствующем решении в своем Telegram-канале. В штаб уже вызвали посла РФ Олега Васнецова.

Ранее пресс-служба МВД Молдавии сообщила о падении на территорию страны ракеты, сбитой украинскими системами ПВО. В своем Facebook-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) представители ведомства указали, что снаряд приземлился в населенном пункте Наславча, находящемся через реку от Винницкой области Украины.

Отмечается, что никто не пострадал, однако в некоторых домах выбило стекла. Местные жители поделились кадрами с последствиями происшествия.