МИД Германии признал, что санкции не останавливают конфликт на Украине Глава МИД Германии Бербок признала, что санкции не останавливают конфликт на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Европейские санкции не останавливают конфликт на Украине, признала в интервью Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, рестрикции имеют ограниченный эффект.

Дело не в том, что санкции не приносят результата. Но если есть кто-то, кто говорит, что война превыше всего, очевидно, что сейчас они (санкции. — NEWS.ru) ее не останавливают, — сказала Бербок.

Этой точки зрения глава МИД ФРГ придерживается с февраля. Тогда дипломат призывала политиков принимать меры, которые не затронут жителей России, «которые как не хотят, так и не отвечают за этот конфликт». Бербок добавила, что европейские страны должны начать заботиться о своей экономике.

Ранее немецкий экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Политик также выразила поддержку мнения о том, что Германия должна выступить посредником между Россией и Украиной для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешевым российским энергоресурсам.