МИД Германии предупредил об опасности Brexit без сделки во время пандемии

https://static.news.ru/photo/7e22c2f0-91e7-11ea-a18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: HMB Media/Oliver Mueller via www/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз и Великобритания ещё далеки от достижения договорённостей по взаимоотношениям после Brexit. По его словам, если ситуация сохранится, помимо кризиса после коронавируса государствам придётся преодолевать эту ситуацию.

Он отметил, что британское правительство выступает против продления сроков переговоров по будущим торговым отношениям.

Вызывает беспокойство то, что Великобритания на переговорах далека по основным пунктам от нашей совместной политической декларации <...> Так не пойдёт, ведь переговоры представляют собой полный пакет, как это сказано в декларации, — сказал дипломат в интервью Augsburger Allgemeine.

Как писал NEWS.ru, представители Великобритании и Евросоюза 11 мая начнут очередной раунд переговоров об отношениях между Лондоном и Брюсселем после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС.

Великобритания рассчитывает до конца года договориться о соглашении о свободной торговле. В противном случае после завершения переходного периода она будет торговать с ЕС по условиям и тарифам Всемирной торговой организации, что, как считают эксперты, резко негативно скажется на экономике Соединённого Королевства.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.