МИД Франции отверг обвинения в причастности к взрыву в «Русском доме» в ЦАР Глава МИД Франции назвала фото с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР пропагандой

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Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала пропагандой кадры, сделанные полицейскими на месте взрыва в кабинете главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, передает The Local. На кадрах видна записка с угрозой «от всех французов» и призывом к русским убраться из Африки.

Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду, — сказала Колонна.

Ранее появились кадры из кабинета главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, где произошел теракт. В руках у него взорвалась посылка. Сейчас глава «Русского дома» находится в тяжелом состоянии.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Дмитрия Сытого. По сведениям РИА Новости посылка со взрывным устройством была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

Военкор Семен Пегов сообщил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).