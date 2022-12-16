Опубликованы кадры из кабинета главы «Русского дома» в ЦАР после покушения

Фото: wikimedia.org

Telegram-канал RT опубликовал кадры из кабинета главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, где произошел теракт. В руках у него взорвалась посылка. Сейчас глава «Русского дома» находится в тяжелом состоянии.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Дмитрия Сытого. По сведениям РИА Новости посылка со взрывным устройством была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

Военкор Семен Пегов сообщил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE). По его мнению, произошедшее демонстрирует «задел» Запада на дальнейший «террор в отношении официальных лиц Российской Федерации».