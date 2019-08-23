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Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что ведомство осуждает акт вандализма, который был совершён по отношению к установленному на площади Интербригады в шестом районе Праги памятнику маршалу СССР Ивану Коневу.

Памятник находится в исключительной компетенции органов самоуправления шестого пражского района, — сказала Штихова.

При этом она отметила, что ведомство не может повлиять на то, чтобы муниципальные власти привели его в надлежащее состояние, передаёт РИА Новости .

Акт вандализма был совершён в ночь на 22 августа, а 21 августа была годовщина августовских событий 1986 года.

Как писал News.ru, МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.