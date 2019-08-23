МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест в связи с осквернением памятника маршала Ивана Конева в Праге.
Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что министерство призвало Прагу разыскать и наказать вандалов и привести памятник в надлежащий вид.
Как ранее писал News.ru, российское диппредставительство в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Ивану Коневу в шестом районе Праги на площади Интербригады.