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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламенту и ПАСЕ нужно как можно скорее обсудить риски последствий от размещения на территории Европы ракет США, передаёт РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры должны осознать свою ответственность перед населением и приложить все усилия для сохранения безопасности на континенте. Он отметил, что сейчас ещё есть шанс избежать ошибок и...