Меркель заявила, что белорусы должны иметь право на мирные демонстрации

https://static.news.ru/photo/aa19eaa6-e15a-11ea-bc19-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у белорусских граждан должно быть право на проведение мирных акций протеста.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Дюссельдорфе. По её словам, белорусы должны иметь возможность для выражения своего мнения. Канцлер рассказала, что обсудила эту тему с президентом России Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

Я сегодня говорила с российским президентом Путиным и еще раз дала понять, что должно быть право на свободное выражение мнений и на проведение демонстраций, — сказала она.

По словам Меркель, все задержанные в ходе протестов в Белоруссии должны быть отпущены, а также «должен быть национальный диалог».

Протестные акции в Белоруссии начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов, согласно которым, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протестов в стране проходили жёсткие задержания демонстрантов. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию в Белоруссии.