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Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca

16:08, 16 апреля 2021
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Jens Schicke via www.imago-image/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вакцинировалась первым компонентом препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина и глава Федерального бюро печати Германии Штеффен Зайберт в Twitter.

Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии, — заявила Меркель.

Как писал NEWS.ru, 66-летняя Меркель входит в группу граждан, которым положена вакцинация препаратом от коронавируса. Людям моложе 60 лет не делают уколы AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Политик планировала привиться в прошлое воскресенье, 11 апреля, но перенесла процедуру из-за рабочего графика. Она заявляла, что сделает это сразу, как только подойдёт её очередь.

Ранее активисты организации Move Politics Campact пришли к офису Ангелы Меркель с гробами. Так они решили обратить внимание на критическую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Активисты потребовали ужесточить эпидемиологические ограничения, чтобы число летальных исходов в стране снизилось.

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