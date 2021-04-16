Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/8c05f0cc-9eb6-11eb-9366-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Jens Schicke via www.imago-image/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вакцинировалась первым компонентом препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина и глава Федерального бюро печати Германии Штеффен Зайберт в Twitter.

Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии, — заявила Меркель.

Kanzlerin #Merkel : Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der SchlÃ¼ssel, um die Pandemie zu Ã¼berwinden.â pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Как писал NEWS.ru, 66-летняя Меркель входит в группу граждан, которым положена вакцинация препаратом от коронавируса. Людям моложе 60 лет не делают уколы AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Политик планировала привиться в прошлое воскресенье, 11 апреля, но перенесла процедуру из-за рабочего графика. Она заявляла, что сделает это сразу, как только подойдёт её очередь.

Ранее активисты организации Move Politics Campact пришли к офису Ангелы Меркель с гробами. Так они решили обратить внимание на критическую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Активисты потребовали ужесточить эпидемиологические ограничения, чтобы число летальных исходов в стране снизилось.