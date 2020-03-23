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Слушания по делу крушения самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» отложили на 8 июня в связи с тем, что защита не имела достаточно времени для ознакомления с материалами следствия, насчитывающими 36 тыс. страниц.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стейнхёйса. Ранее на слушаниях 9 и 10 марта прокуратура потребовала в рамках дополнительных расследований провести допрос нескольких свидетелей, проверить подлинность...