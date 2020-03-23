Канцлер ФРГ Ангела Меркель, контактировавшая с заразившимся коронавирусом врачом, сдала анализ на наличие COVID-19. Его результат станет известен позднее.
По словам вице-канцлера Германии Олафа Шольца, Меркель здорова, она работает из дома.
У неё просто домашний офис, как и у многих других людей, кому пришлось самоизолироваться в домах, — заявил министр финансов ФРГ.
Шольц отметил активность Меркель: утром 23 марта немецкий кабмин провёл заседание.
Без видео, но мы все, конечно, узнаём голоса друг друга, — пояснил вице-канцлер.
В Германии коронавирусной инфекцией заразились более 22 670 человек, 86 пациентов скончались,
Как писал NEWS.ru, инфицированный коронавирусом медик делал Меркель профилактическую прививку от пневмококка, рекомендованную всем гражданам, в том числе и людям старше 60 лет. Из-за этого политику пришлось временно самоизолироваться от общества.
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