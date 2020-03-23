Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, контактировавшая с заразившимся коронавирусом врачом, сдала анализ на наличие COVID-19. Его результат станет известен позднее.

По словам вице-канцлера Германии Олафа Шольца, Меркель здорова, она работает из дома. 

У неё просто домашний офис, как и у многих других людей, кому пришлось самоизолироваться в домах, — заявил министр финансов ФРГ.

Шольц отметил активность Меркель: утром 23 марта немецкий кабмин провёл заседание.

Без видео, но мы все, конечно, узнаём голоса друг друга, — пояснил вице-канцлер.

В Германии коронавирусной инфекцией заразились более 22 670 человек, 86 пациентов скончались, уточняет Reuters.

Как писал NEWS.ru, инфицированный коронавирусом медик делал Меркель профилактическую прививку от пневмококка, рекомендованную всем гражданам, в том числе и людям старше 60 лет. Из-за этого политику пришлось временно самоизолироваться от общества.

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