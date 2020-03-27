https://static.news.ru/photo/63fc4fcc-7022-11ea-a007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время сдаст дополнительный анализ на коронавирус. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что это произойдёт «в начале недели».

Как передаёт РИА Новости, Деммер в ходе брифинга отметила, что канцлер продолжает обсуждение ситуации с коронавирусной инфекцией с профильными министрами. 30 марта и 2 апреля при участии Меркель пройдут заседания кризисного штаба на базе кабмина. 1 апреля канцлер проведёт заседание правительства.

Как ранее писал NEWS.ru, Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста канцлера на COVID-19 оказался отрицательным. Повторный анализ также не выявил коронавируса.