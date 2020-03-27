Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время сдаст дополнительный анализ на коронавирус. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что это произойдёт «в начале недели».
Как
Как ранее писал NEWS.ru, Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста канцлера на COVID-19 оказался отрицательным. Повторный анализ также не выявил коронавируса.
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