Второй тест на коронавирус, взятый у находящегося на домашнем карантине федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, дал отрицательный результат.
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Ранее NEWS.ru писал, что Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста на COVID-19 оказался отрицательным.
К 25 марта коронавирус обнаружен у 33,5 тысячи жителей Германии. Погибли 164 человека. Правительство рекомендовало гражданам старше 60 лет не выходить из дома.
В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.
В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.
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