https://static.news.ru/photo/29f7a502-6eb4-11ea-98d1-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Второй тест на коронавирус, взятый у находящегося на домашнем карантине федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, дал отрицательный результат.

Об этом сообщает телеканал N-TV. Как сообщили в кабмине, канцлер работает в условиях домашнего карантина. В начале следующей недели она намерена сделать ещё один тест.

Ранее NEWS.ru писал, что Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста на COVID-19 оказался отрицательным.

К 25 марта коронавирус обнаружен у 33,5 тысячи жителей Германии. Погибли 164 человека. Правительство рекомендовало гражданам старше 60 лет не выходить из дома.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.