Мэр Конотопа сжёг флаг России перед посольством в Киеве

https://static.news.ru/photo/25877d0e-b8aa-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Артём Семенихин Фото: Semenikhin/facebook.com

Мэр украинского города Конотоп, расположенного на границе с РФ, Артём Семенихин приехал к российскому внешнеполитическому ведомству в Киеве, после чего демонстративно сжёг флаг России.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий выпустил расследование, в котором доказал, что Семенихин, находясь на посту, злоупотреблял своими полномочиями.

Нахожусь под посольством «страны-оккупанта». Я сейчас делаю ответ Толику Шарию, который недавно выпустил про меня видеоролик, где как-будто разоблачает меня в чём-то. Я посмотрел этот ролик и понял, что наибольший мой грех в том, что я в своё время сжёг российский флаг, когда был в АТО (силовая операция в Донбассе — NEWS.ru), — пояснил Семенихин свои действия.

Мэр украинского города опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как он сжигает флаг чужой страны. При этом звучит украинский гимн.

Подписчики Семенихина поддержали его поступок. Многие начали называть Россию агрессором. В свою очередь мэр в комментариях под своим постом начал писать угрозы в сторону российского лидера Владимира Путина.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как ранее писал NEWS.ru, в селе Ильинка Одесской области Украины 23-летний местный житель сорвал государственный флаг со столба возле Дома культуры, после чего вытер об него ноги.