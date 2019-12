Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Речь идёт о более чем 100 наименованиях, начиная от обучающих материалов и заканчивая одеждой, газетами и журналами, сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Управления интеллектуальной собственности Великобритании. Регистрация товарных знаков может быть как шагом для того, чтобы защитить своё имя, так и попыткой сделать из него бизнес-империю.