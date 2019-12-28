https://static.news.ru/photo/680ef716-294d-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл зарегистрировали товарные знаки на различные продукты и товары под брендом Королевского фонда герцога и герцогини Сассекских.

Речь идёт о более чем 100 наименованиях, начиная от обучающих материалов и заканчивая одеждой, газетами и журналами, сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Управления интеллектуальной собственности Великобритании. Регистрация товарных знаков может быть как шагом для того, чтобы защитить своё имя, так и попыткой сделать из него бизнес-империю.

Could Meghan Markle start her own newspaper? https://t.co/XNGKrQcDZs — amyfallon (@amyfallon) December 28, 2019

2019 год, в который родился первенец пары, выдался для супругов непростым. Принца и экс-актрису часто критиковали в прессе, в том числе за перелёты на частных самолётах и планы по «модернизации» королевской семьи, отмечает издание.

Как писал NEWS.ru, герцог и герцогиня Сассекские из-за поездки в Канаду пропустили устраиваемый королевой Елизаветой II традиционный приём дипломатического корпуса. Впервые принц Гарри и Меган Маркл нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.