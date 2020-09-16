Медведчук: Украина на две трети «живёт в долг»

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Украина перестала зарабатывать. Проект бюджета страны на следующий год на две три сформирован за счёт заимствований, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его словам, 66% доходной части бюджета будут сформированы за счёт внутренних и внешних заимствований. Получается, что страна может обеспечить собственные затраты лишь на 34%. По его словам, это означает, что Украина перестала зарабатывать.

Если мы живём в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, президент Владимир Зеленский и его окружение, кабинет министров и монобольшинство в Верховной раде (партия «Слуга народа» —NEWS.ru.) не способны обеспечить жизнедеятельность Украины, — считает политик.

Кроме того, Медведчук обратил внимание на то, что правительство действует без программы, без консультаций с Верховной радой и её профильными комитетами, несмотря на парламентско-президентскую форму правления в стране, передаёт РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что бюджет Украины на 2020 год придётся корректировать, так как долг страны за три месяца увеличился более чем на $717 млн.

Как писал NEWS.ru, журналисты провели расследование о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского. Они пришли к выводу, что компании, которые ранее принадлежали политику, могли уклоняться от уплаты налогов.