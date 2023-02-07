Матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Матери звезд сериалов «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь» оказались под завалами после землетрясения в Турции, сообщает издание Eprimefeed. Так, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанак обратился к властям с просьбой помочь матери, которая находится под обломками разрушенного дома. Супруга актера Башак Гюмюлджинелиоглу, которая также участвовала в съемках сериала, также заявила, что ничего не знает о местонахождении своей матери.

Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал что-то, сообщите, пожалуйста, — написала артистка.

Звезда сериалов «Новая жизнь» и «Черная любовь» Мелиса Аслы Памук также рассказала, что ее мать и бабушка оказались под завалами, однако спустя несколько часов уточнила, что ее близкие спасены.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Пострадала также соседняя Сирия. В числе тысяч жертв при землетрясении оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.