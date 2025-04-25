«Маньяк войны»: Марков озвучил причину невозможности диалога с Киевом Политолог Марков: возобновить переговоры с Киевом сложно из-за Зеленского

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Проведение прямых переговоров между Москвой и Киевом по мирному урегулированию ситуации в настоящий момент затруднительно, так как украинский лидер Владимир Зеленский превратился в «маньяка войны», сказал политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru. Также это, по его мнению, осложняется тем, что политик утратил легитимность, отметил эксперт.

Но они (переговоры. − NEWS.ru) сейчас труднореализуемы, потому что, во-первых, Зеленский буквально превратился в маньяка войны. Во-вторых, Зеленский нелегитимен, он не может подписывать мирный договор с точки зрения России, — прокомментировал Марков.

Однако полностью смысл в переговорах не теряется, но ведутся они с США, а не с Украиной, подчеркнул собеседник. Вашингтон имеет возможности, чтобы приструнить Киев и принудить его к миру, подытожил политолог.

Смысл переговоров сейчас в любом случае не теряется, потому что переговоры не ведутся сейчас с Зеленским, они ведутся с США, а США в состоянии принудить украинский террористический режим к перемирию, — высказался эксперт.

Ранее шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель пригрозил Зеленскому серьезными последствиями, если тот продолжит саботировать попытки американского руководства мирно урегулировать кризис. Причем это также негативно отразится и на населении страны, у которого глава государства уже не пользуется поддержкой.