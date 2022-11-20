Полиция непризнанного Косова подтвердила намерения штрафовать сербов за то, что те не меняют свои автомобильные регистрационные знаки. Выдача предупреждений продолжается до 21 ноября, отметили представители местных правоохранительных органов. К настоящему моменту уже выписано более 1,7 тысячи штрафов, передает ТАСС.
С 22 ноября всех владельцев транспортных средств, передвигающихся по территории Косова с такими незаконными номерными знаками, согласно официальному решению, полиция Косово начнет штрафовать в соответствии с действующим законодательством, — говорит полиция непризнанной республики.