Полиция непризнанного Косова подтвердила намерения штрафовать сербов за то, что те не меняют свои автомобильные регистрационные знаки. Выдача предупреждений продолжается до 21 ноября, отметили представители местных правоохранительных органов. К настоящему моменту уже выписано более 1,7 тысячи штрафов, передает ТАСС.