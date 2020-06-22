Макрон убедился в «смерти мозга НАТО»

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Португальские власти вновь ввели ряд ограничений в связи с эпидемией коронавируса в районе Лиссабона и долины реки Тежу. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошту.

По его словам, с 23 июня будут усилены ограничения на определённые виды деятельности. Кафе и рестораны будут обязаны закрываться в восемь вечера. Люди не смогут собираться компаниями более десяти человек....