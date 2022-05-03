Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Мариуполе и Донбассе

Фото Петр Ковалев/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию продолжать содействие в эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь», сообщается на сайте Елисейского дворца. Французский лидер также указал на то, что эвакуированным следует предоставить право выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом.

Он (Макрон. — NEWS.ru) выразил глубокую озабоченность по поводу Мариуполя и ситуации в Донбассе и призвал Россию разрешить дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь», начатую в последние дни, в координации с гуманитарными организациями, — указывается в сообщении.

Макрон также заявил Путину о необходимости прекращения огня в украинском конфликте. Кроме того, он сообщил о готовности содействовать достижению договорённостей в интересах мира, а также подтвердил, что готов работать в рамках международных организаций, занимающихся экспортом товаров питания из заблокированных частей Украины.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин в ходе телефонного разговора с Макроном заявил, что страны Евросоюза закрывают глаза на военные преступления украинских силовиков. Российский лидер предположил, что Запад мог бы способствовать прекращению этих «злодеяний».

Беседа глав государств прошла спустя несколько дней после того, как Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров переизбранный лидер Пятой республики пообещал коллеге увеличить поставки вооружения Киеву и заявил о намерении усилить гуманитарную поддержку.