BFMTV: Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото Julien Mattia/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки вооружения на Украину, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. В ходе телефонной беседы французский лидер также заявил о намерении усилить гуманитарную поддержку украинской стороны.

Макрон заявил об «усиленной поддержке Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью», — сказано в сообщении.

Зеленский в ответ поблагодарил партнёра за ранее отправленные 615 тонн ресурсов для военных и гражданских жителей Украины.

Помимо этого, Франция в сотрудничестве с международными организациями продолжит расследовать военные преступления, заверил недавно переизбранный президент Пятой республики.

Ранее Макрон заверил, что Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar). При этом он не уточнил, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. Решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.