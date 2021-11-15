Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции — теперь он более тёмного оттенка. Французские власти ранее не высказывались публично о предстоящих переменах. Об этом сообщает France Bleu.

По мнению властей Франции, более тёмный оттенок синего выглядит лучше и является наследием флага Великой французской революции. Кроме того, данный цвет более контрастно смотрится на фоне флага Евросоюза, который на официальных мероприятиях часто находится рядом с французским триколором. По данным СМИ, Макрон принял это решение ещё в июле 2020 года.

Обновлённый флаг Франции уже висит на зданиях Елисейского дворца и Министерства внутренних дел, а также на фасаде Национальной ассамблеи.

Ранее Макрон встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Обе стороны отметили, что сотрудничество двух стран имеет решающее значение, и приветствовали «новую эру» во франко-американских отношениях.