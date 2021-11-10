Макрон рассказал о «новой эре» в отношениях Франции и США

Во время встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис отметили, что сотрудничество двух стран имеет решающее значение, и приветствовали «новую эру» во франко-американских отношениях. Об этом сообщает AFP.

Мы согласны с тем, что находимся в начале новой эры и что наше сотрудничество имеет решающее значение, — заявил Макрон.

Камала Харрис прибыла в Париж 9 ноября с пятидневным визитом. Она примет участие в Форуме мира, он открывается 11 ноября.

Две страны в настоящее время пытаются нормализовать отношения, осложнившиеся из-за создания нового партнёрства AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии. В свете заключения трёхстороннего партнёрства Австралия отказалась от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму €56 млрд.

В Париже такое решение назвали «ударом в спину».

Ранее сообщалось, что США и Франция договорились о диалоге по «эффективному экспорту» оружия.