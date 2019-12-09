https://static.news.ru/photo/0420f2f0-19d9-11ea-9b95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия должна продемонстрировать готовность к серьёзным договорённостям по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом накануне «нормандского» саммита заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам главы внешнеполитического ведомства, президент Украины Владимир Зеленский сделал первые шаги по разрешению конфликта — освободил пленных и начал отведение сил от линии соприкосновения.

Сейчас и РФ должна показать, что возможны серьёзные договорённости. Вместе с Францией нам нужно подействовать на Россию, — цитирует ТАСС министра.

По его словам, на встрече «нормандской четвёрки» речь прежде всего пойдёт о том, как остановить кровопролитие на европейской земле.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация ожидает, что на саммите в «нормандском формате», который пройдёт 9 декабря в Париже, будут приняты договорённости, позволяющие прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом на международной конференции «Средиземноморские диалоги» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.