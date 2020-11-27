Лукашенко рассказал о планах Польши заставить Путина «сдать» его

https://static.news.ru/photo/3dd104e6-30c0-11eb-9757-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил о необходимости вынудить президента России Владимира Путина «сдать» Александра Лукашенко для улучшения отношений Москвы с лидерами западных стран. Об этом белорусский президент рассказал со ссылкой на данные спецслужб в ходе встречи с коллективом 6-й ГКБ Минска.

Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко, — процитировал белорусский президент слова Моравецкого, приведённые КГБ.

Лукашенко назвал эти слова польского премьера «особо циничными». Он подчеркнул, что никогда не просил помощи у российского руководства, а Путин, узнав о протестах в Белоруссии, сам выступил с инициативой «подставить плечо», передаёт РИА Новости. Лукашенко предположил, что Путин осознавал, что «следующей будет Россия».

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко заявил , что не будет находиться у руля страны после принятия новой конституции.

Действующая редакция Основного закона Белоруссии принята в 1996 году. По этому документу значительный объём полномочий имеет президент. В конституции не прописаны ограничения по срокам для лица, занимающего эту должность.

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы Лукашенко на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.