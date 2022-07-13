ЛНР: ВСУ использовали в Северодонецке мины с мусором

ВСУ использовали в боях в жилых районах Северодонецка самодельные мины со строительным мусором. При попадании в тело человека мусор вызывал множественные нагноения и гангрену. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, пишет РИА Новости.

Совершенно нетривиальный с виду носок, однако Вооруженными силами Украины в комплексе с тротиловыми шашками использовался следующим образом. В сам носок набирали всевозможные обломки строительных материалов — преимущественно это щебень, стеклобетон, — пояснил Филипоненко.

Далее, по его словам такой «заряд» устанавливался на тротиловую шашку посредством детонаторов, после чего использовался как самодельное взрывное устройство. Представитель Народной милиции добавил, что убить человека такое устройство не может, но многочисленные осколки попадают в тело, крошатся, создают нагноения. В отличие от осколков обычных снарядов их извлечь невозможно.

То есть наносятся достаточно серьезные травмы. В дальнейшем перерастает в заражение крови, гангрену, сепсис и прочее, — рассказал представитель НМ ЛНР.

По словам представителя НМ ЛНР, эти устройства активно использовались украинскими военными, несмотря на имеющиеся многоквартирные дома, детские площадки. Жертвами самодельных мин мог стать кто угодно.

Но, очевидно, украинские войска это совершенно не интересовало, — подчеркнул Филипоненко.

Использование минно-взрывных средств запрещено Женевской конвенцией. Их не используют силы ЛНР и ДНР, а также Россия.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что Вооруженные силы Украины начали фосфором сжигать леса под Славянском. По его словам, ВСУ заливают этим веществом территории, по которым отступают.