ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум Посол Мирошник: ЛНР пригласит наблюдателей от иностранных государств на референдум

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти ЛНР обратятся к иностранным государствам, чтобы те направили наблюдателей на референдум по вхождению республики в состав РФ, заявил посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил важность участия непредвзятых наблюдателей, которые внимательно относятся к подобным политическим процессам.

Мы будем обращаться к государствам, которые внимательно относятся ко всем этим процессам, которые смотрят непредвзято на то, что у нас происходит, и будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами собственными глазами в лице уполномоченных представителей смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ, — заявил Мирошник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат Донецкой и Луганской народных республик. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении первой и второй республик в состав России.

До этого в ДНР и ЛНР поступили обращения от местных общественных палат с требованием провести голосования о вхождении республик как можно скорее.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится осенью в обозримом будущем. По словам представителя «Единой России», жители республики «устали ждать».